بوتين : القوات البحرية الروسية قادرة على صد أي معتد

موسكو - أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، إن القوات البحرية الروسية تحمي أمن الدولة بشكل واثق وقادرة على صد أي معتد.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال العرض العسكري للقوات البحرية وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن روسيا ستقوم ببناء أسطول فريد من نوعه المصمم لمنظور تاريخي طويل، أسطول دولة قوية ذات سيادة .

وتنظم البحرية العسكرية الروسية اليوم الأحد، عرضا عسكريا بحريا في مدينة سان بطرسبورج الروسية بمناسبة يوم "البحرية الروسية" بمشاركة الرئيس الروسي.

وستشارك في العرض العسكري البحري 43 قطعة بحرية عسكرية بالإضافة إلى الغواصات مع احتمال مشاركة الطيران التابع للبحرية الروسية والذي يتميز بتنوعه من طائرات مروحية ومقاتلات ومدمرات.

ويجري العرض العسكري البحري بمدينة سان بطرسبورج وستمر السفن بنهر نيفا وصولا إلى مدينة كرونشتادت في مياه الخليج الفنلندي، أما الطائرات والمقاتلات ستقوم بالتحليق فوق المدينة ونهر نيفا وسيتم بث الاستعراض على الشاشات الكبيرة في ساحة القصر بسان بطرسبورج.