  • عاجل:الأمل في البرونزية.. فرنسا تنهي مغامرة مصر في مونديال اليد للشباب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    مصر تُدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو

    08:08 م السبت 27 يوليه 2019
    مصر تُدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - (مصراوي):
    أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ومسئولي المحافظة.
    وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الصومال الشقيق ضد جميع أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.
    كما أكد البيان على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

    تفجير مقديشيو تفجيرات الصومال الخارجية المصرية

    الخبر التالى:

    بالصور.. بوتين تحت الماء لمدة 30 دقيقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان