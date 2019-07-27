مصرع 6 أشخاص جراء فيضانات في جنوب اليمن

عدن - (أ ش أ):

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات عارمة نجمت عن هطول أمطار غزيرة بجنوب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقالت مصادر محلية يمنية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت، "إن الفيضانات غمرت عشرات المزارع وقطعت طرقا وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من محافظتي أبين وشبوة، علاوة على انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق المنكوبة"، مضيفة أنه لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.