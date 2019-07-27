وزير الخارجية الروسي يحذر من مرحلة جديدة في سباق التسلح

ريو دي جانيرو – (أ ش أ):

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أن تنفيذ خطط أمريكية تدعو إلى نشر أنظمة دفاع صاروخي في الفضاء، سيؤدي إلى مرحلة نوعية أخرى من سباق التسلح.

وقال لافروف - في تصريحات خلال حضوره اجتماعا لمجلس وزراء خارجية دول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم السبت - "إننا مهتمون بخطط أمريكية لنشر أسلحة في الفضاء وهو الأمر الذي يتم تنفيذه بالفعل.. سيؤدي ذلك إلى مرحلة نوعية أخرى من سباق التسلح".

وأضاف - في التصريحات التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "كما تعرفون، فإن روسيا والصين قدمتا بالفعل مسودة اقتراح بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء خلال المؤتمر العالمي لنزع السلاح والذي احتضنته جنيف. إننا نثمن هذا المقترح على خلفية دعم دول البريكس للقرارات السنوية التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال هذه القضية الملحة".

وحذر لافروف من أن الأمن الدولي معرّض للتهديدات بسبب الميزانيات العسكرية المتزايدة للعديد من الدول، وتدهور أساس الاستقرار الاستراتيجي منذ عقود قائلا: "ومن الأمثلة المثيرة للقلق، الجهود الأمريكية لكسر معاهدتي الدفاع الصاروخي و"ستارت" الجديدة، وتتواصل الشكوك أيضا إزاء معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى.. لقد اقترحنا تمديدها لكننا لم نسمع ردا من واشنطن حتى الآن".