ترامب: هناك مخاوف أمنيه تتعلق بجوجل وعلاقتها بالصين

واشنطن - (أ ش أ):

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على شركة "جوجل"، متهما إياها بالعمل مع الصين، مما قد يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

ودون ترامب، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها : "قد تكون هناك مخاوف متعلقة بالأمن القومي حول جوجل وعلاقتها مع الصين أو قد لا تكون .. فإذا كانت هناك مشكلة، فإننا سنكتشف ذلك .. وآمل مخلصا ألا يكون هناك أية مشكلة".

واُتهمت "جوجل" سابقا بالعمل مع الحكومة الصينية، وخصوصا مع المستثمر الملياردير بيتر تيل، وعلى الرغم من إدعاءات ترامب، فقد صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن البيت الأبيض ليس لديه مخاوف بشأن علاقة جوجل بالصين.