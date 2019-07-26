أردوغان: تركيا تسعى لبدائل لمقاتلات إف-35 إذا لم توفرها أمريكا

إسطنبول- (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة بأن حكومته ستبحث عن موردين آخرين في حال رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبيعها مقاتلات "إف-35".

وقال أردوغان في لقاء مع أعضاء حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة إنه "إذا لم توفروا لنا مقاتلات إف-35، عذرا، سنتخذ إجراءاتنا في هذا الصدد.. وسنتحول إلى آخرين".

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي إخراج تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من برنامج مقاتلات إف-35 ردا على شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي إس-400 سطح-جو من روسيا.

وترى الولايات المتحدة في منظومة إس-400 تهديدا وتقول إنه يمكن أن يعرض قدرات "إف-35" التسللية للخطر. وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا.

وقال أردوغان إن التهديدات أو العقوبات لن تردع تركيا من الحصول على احتياجاتها الدفاعية، مضيفا أنه من المتوقع أن تبدأ المنظومة الدفاعية "إس-400" العمل في ابريل 2020.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث تركيا أمس الخميس على ألا تقوم بتشغيل المنظومة الدفاعية الروسية.

وقال بومبيو في تصريحات أوردتها قناة "بلومبرج تي في" التلفزيونية: "يمكن أن يليها المزيد من العقوبات ولكن صراحة ما نوده حقا هو ألا يتم تشغيل إس-400".

وعقب الموقف الأمريكي بشأن مقاتلات إف-35، قالت شركة "روستيك" الروسية للصناعات العسكرية إن موسكو مستعدة لتزويد تركيا بمقاتلات "سو-35".

وقال أردوغان إن تركيا تتوقع أن "تتصرف (أمريكا) بمنطق"، مضيفا أن حكومته ستعيد النظر في شراء طائرات بوينج المتقدمة من الولايات المتحدة.

وكانت تركيا وقعت صفقة لشراء مئة طائرة بوينج جديدة من الولايات المتحدة وتلقت واحدة بالفعل، بحسب ما ذكره أردوغان، مضيفا أنه "إذا ما سارت الأمور على هذه النحو، سنعيد التفكير في هذا الأمر أيضا".