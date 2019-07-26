اردوغان: تركيا قد تعيد النظر في شراء طائرات من بوينج

اسطنبول- (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الجمعة بأن حكومته ربما "تعيد النظر" في الطلبيات القائمة لشراء طائرات من شركة بوينج الأمريكية مقابل 10 مليارات دولار.

وقد تزيد هذه التصريحات من التوترات القائمة بالفعل في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس.400" من روسيا رغم اعتراضات واشنطن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن اردوغان القول: "أبلغت (الرئيس الأمريكي) السيد (دونالد) ترامب في أوساكا أنه حتى إذا لم تشتر تركيا صواريخ باتريوت، فإننا سنشتري الطائرات بوينج، فنحن عملاء جيدون، ولكن إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو، فسنضطر إلى إعادة النظر في المسألة".

وتحدث اردوغان مع نظيره الأمريكي خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية، حيث أثار معه مسألة طلبيات شراء 100 طائرة بوينج لصالح شركة الخطوط الجوية التركية التي تملك أنقرة 49 بالمئة من أسهمها.

وبدأت تركيا الشهر الجاري تلقي منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400) التي تقول واشنطن إنها لا تتناسب مع دورها كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومع رغبتها في شراء مقاتلات إف 35 الأمريكية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية في مارس 2018 اعتزامها شراء 25 طائرة بوينج 787-9 على أن تتسلمها بحلول عام 2023.