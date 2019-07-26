  • عاجل:قائمة الأهلي لقمة الزمالك..غياب 10 لاعبين وعودة إبراهيم (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    نقل جثمان الرئيس التونسي إلى قصر قرطاج

    12:57 م الجمعة 26 يوليه 2019
    نقل جثمان الرئيس التونسي إلى قصر قرطاج

    قايد السبسي

    تونس- (د ب أ):

    نقلت قوات الأمن والجيش صباح اليوم الجمعة جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي من المستشفي العسكري حيث وافته المنية أمس عن سن 92 عام.

    ونقل الجثمان على سيارة عسكرية باتجاه قصر قرطاج وسط حشود من المواطنين الذين تجمعوا امام المستشفى لوداعه.

    ويوارى السبسي غدا الثرى في جنازة وطنية رسمية.

    وبحسب الدستور التونسي تولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة مؤقتا لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

    وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الخميس عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 17 نوفمبر.

    ويأتي ذلك إثر وفاة الرئيس السبسي.

    ولم يطرأ أي تغيير في موعد الانتخابات التشريعية المحدد لها يوم السادس من أكتوبر المقبل.

    قايد السبسي تونس قصر قرطاج محمد الناصر

    الخبر التالى:

    الأرصاد الجوية في ألمانيا تؤكد ارتفاع الحرارة بشكل قياسي إلى 42.6 درجة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان