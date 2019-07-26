برلماني كندي يتعهد بوضع حد أٌقصى للمهاجرين

أوتاوا- أ ش أ:

تعهد زعيم حزب (الشعب) في كندا، عضو مجلس العموم ماكسيم برنييه، بوضع سقف لعدد المهاجرين إلى البلاد يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف شخص سنويا.

جاء ذلك خلال عرضه لبرنامجه الانتخابي في ما يتعلق بالهجرة إلى كندا والتعددية الثقافية فيها والهوية الكندية.

وقال برنييه - خلال تجمع انتخابي في مسيساجا بمقاطعة أونتاريو الرئيسية - "بإمكانك أن تأتي من أية خلفية عرقية أو إيمانية، وأن تكون كنديا إذا كنتَ تشاركنا القيم الكندية الأساسية"، متعهدا بتخفيض عدد المهاجرين واللاجئين إلى كندا إلى ما يتراوح بين 100 ألف و150 ألفا سنويا.

وأضاف أنه مع بناء سياج لقطع طريق روكسام في جنوب مقاطعة كيبيك التي يسلكها بشكل غير نظامي الكثيرون من القادمين من الولايات المتحدة بهدف تقديم طلب لجوء في كندا.