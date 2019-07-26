  • عاجل:العظمى بالقاهرة 37.. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    أبرز التصريحات في 24 ساعة: وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال

    02:00 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، أن بلاده قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

    محمود عباس مايك بومبيو فلسطين الولايات المتحدة لبنان بريطانيا بوريس جونسون تونس إيران

    الخبر التالى:

    الحكومة الموريتانية تؤكد تعافي الاقتصاد وتحسن النمو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان