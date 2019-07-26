أبرز التصريحات في 24 ساعة: وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال
القاهرة – مصراوي:
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، أن بلاده قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
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