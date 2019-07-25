الرئيس التونسي المؤقت: ملتزم بإجراء الانتخابات وسأحافظ على استقلال البلاد

القاهرة – مصراوي:

دعا الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، جموع الشعب التونسي إلى الثقة بالدولة والالتفاف حولها، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على استقلال البلاد.

وأوضح في كلمة له، أوردتها فضائية "العربية"، الأربعاء، أن مؤسسات الدولة تعمل كالمعتاد للحفاظ على أمن البلاد، مؤكدًا: "سأكون رئيسا لجميع التونسيين ودون تمييز، متعهدًا بالتزامه بإجراء الانتخابات في الإطار القانوني".

وأدى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليمين الدستورية اليوم الخميس لتولي منصب الرئاسة بصفة مؤقتة إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في وقت سابق اليوم الخميس عن سن 92 عاما.

وتلا الناصر (85 عاما) وهو أحد بناة الدولة الوطنية وأحد رفقاء الدرب للرئيس الراحل، اليمين الدستورية أمام رؤساء الكتل البرلمانية في مقر البرلمان اليوم.

وبحسب الدستور يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتا لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وقال الناصر فور وفاة السبيسي "أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية".

وتشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 نوفمبر المقبل.