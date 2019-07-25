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    العاهل البحريني يعزي تونس في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

    09:30 م الخميس 25 يوليه 2019
    العاهل البحريني يعزي تونس في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

    العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

    المنامة - (أ ش أ):

    بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الخميس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

    وذكرت وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ أن الملك حمد أعرب - في البرقية - عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس وللشعب التونسي ولأسرة الفقيد الراحل، سائلا الله - تعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

    كما بعث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين، للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، في وفاة السبسي.

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