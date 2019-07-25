الرئيس الفلسطيني: وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، أن بلاده قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وترأس أبو مازن مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية.

ويناقش الاجتماع قضية حجز الأموال الفلسطينية، واستمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات الإسرائيلية.

واستهل الرئيس الاجتماع بالوقوف وأعضاء القيادة دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة على روح رئيس جمهورية تونس الباجي قايد السبسي، معزيا شعب تونس والأمتين العربية والإسلامية برحيله.

وأعلن سيادته أنه سيتوجه إلى تونس للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس السبسي، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.