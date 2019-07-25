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    الجزائر تعلن الحداد الرسمي 3 أيام لوفاة الرئيس التونسي

    07:44 م الخميس 25 يوليه 2019
    الجزائر تعلن الحداد الرسمي 3 أيام لوفاة الرئيس التونسي

    الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

    الجزائر - (أ ش أ):

    أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

    وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إنه "على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي.. أعلن رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح اليوم الخميس، الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام حتى يوم السبت المقبل".

    وأضاف البيان أن الرئيس بن صالح أمر بتنكيس العلم الوطني على كافة المؤسسات الرسمية والحكومية خلال هذه الفترة.

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    الباجي قايد السبسي تونس الجزائر حداد عبد القادر بن صالح

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