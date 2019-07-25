نذر حياته في خدمة بلده.. العاهل المغربي ينعي الرئيس التونسي

القاهرة – مصراوي:

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة تعزية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، واصفًا إياه بأنه نذر حياته لخدمة تونس وساهم في بناء دولتها الحديثة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأعلنت الرئاسة التونسية صباح اليوم، نبأ وفاة الرئيس الذي وافته المنيّة، بالمستشفى العسكري بتونس إثر تعرّضه لوعكة صحية حادة.

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك على إثر وفاة الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقرر أيضًا، إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.