"القائد المتحمس 2019".. اختتام فعاليات تمرين عسكري بين الرياض وواشنطن

الرياض- (د ب أ):

اختُتِمت اليوم الخميس فعاليات تمرين "القائد المتحمس 2019" السعودي-الأمريكي، وذلك بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية .

واستمر التمرين لمدة أسبوعين بتنفيذ العمليات التي تم التدرب عليها كإجراءات تقديم نيران الإسناد ودمجها مع المناورة في جميع مراحل العمليات .

وأكد قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، في كلمة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الخميس أن "التمرين يهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية".

وأوضح أن هذا التمرين يعدّ امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات في الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه ،قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الفريق تيري فيريل: "أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في هذا التمرين الرائع الذي يجسد مدى الصداقة التي امتدت لسنوات عديدة ، وهذه الصداقة سوف تستمر وتكون أقوى".