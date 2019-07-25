من هو محمد الناصر رئيس تونس المؤقت؟

كتبت- هدى الشيمي:

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، تولي السياسي محمد الناصر، رئيس مجلس النواب، منصب رئيس البلاد مؤقتاً خلفاً للرئيس الراحل باجي قايد السبسي حسبما ينص الدستور الرسمي للبلاد.

تُوفي السبسي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى العسكري للمرة الثانية في الأسبوع نفسه، لينتقل إلى مثواه الأخير، حسبما أعلنت السلطات التونسية.

ومن المُقرر إجراء انتخابات تشريعية في تونس في أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 نوفمبر المقبل، حتى يحين موعد إجراء الانتخابات سوف يتولى الناصر مهام الرئيس بصفة مؤقتة، إذ يشير الفصل 84 من الدستور التونسي لعام 2014، على أنه في حالة وفاة الرئيس أو عجزه الدائم لأي سبب، فإن المحكمة الدستورية التونسية تجتمع فورًا وتقر الشغور النهائي لمنصب الرئيس، وعليه يتولى رئيس مجلس النواب مهام الرئيس بصفة مؤقتة لفترة لا تقل عن 45 يومًا ولا تزيد عن 90 يومًا.

من هو محمد الناصر؟

في أول تصريح له بعد إعلان توليه المنصب، قال محمد الناصر إنه سيشغل منصب الرئيس حسبما ينص الدستور. ويأتي ذلك بعد توليه رئاسة مجلس النواب، عقب الانتخابات التشريعية التي أقيمت في البلاد، وفاز فيها حزب نداء تونس بأغلبية المقاعد في البرلمان، وجرى انتخابه لهذا المنصب في 4 ديسمبر من عام 2014.

الناصر سياسي تونسي مُخضرم، شغل العديد من المناصب المرموقة والتي من بينها وزير الشؤون الاجتماعية لأكثر من مرة في عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة، والسبسي.

كذلك تولى رئاسة البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة، ومُنسق الميثاق العالمية بالمنظمة الأممية في بلاده، ورئيس معهد الاستشارات الاجتماعية.

محمد الناصر من أبناء مدينة الجم التابعة لولاية المهدية، وسط شرق تونس، ودرس في معهد الدراسات العُليا في القانون، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس سنة 1976.

انضم الناصر إلى حزب نداء تونس بعد تشكيله في عام 2012، وعُيّن نائباً للرئيس، وتولى خطة نائب رئيس حزب حركة نداء تونس، ثم تولى رئاسة الحركة من 31 ديسمبر 2014 إلى 30 نوفمبر 2015 .