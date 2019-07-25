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    حداد 7 أيام في تونس وإلغاء العروض الفنية

    03:04 م الخميس 25 يوليه 2019
    حداد 7 أيام في تونس وإلغاء العروض الفنية

    رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

    القاهرة- (مصراوي):

    قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك على إثر وفاة الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 92 عامًا.

    وقرر رئيس الحكومة إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.

    نعت مؤسسة الرئاسة التونسية السبسي الذي توفي صباح اليوم الخميس عن سن 92 عاما في المستشفى العسكري، ودعت التونسيين إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية.

    ودعت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة "إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها".

    يوسف الشاهد تونس السبسي وفاة الرئيس التونسي

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