ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاثة قرارات من الكونجرس تحظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم حق النقض " الفيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونجرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال ترامب في رسالة إلى مشرعين أمريكيين نشرها البيت الابيض: "هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا".

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب الفيتو منذ بداية رئاسته.

واستخدم ترامب الفيتو لأول مرة في وقت سابق من هذا العام في إجراء يهدف إلى إنهاء إعلان الطوارئ على المستوى الوطني الذي استخدمه لتمويل الجدار على طول الحدود الجنوبية.

وفي أبريل الماضي استخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد قرار دعمه الجمهوريون والديموقراطيون في الكونجرس بغرفتيه يفضي إلى سحب الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.