تضاؤل فرص رئيس وزراء إسبانيا لنيل دعم البرلمان لتشكيل حكومة جديدة

مدريد - (د ب أ):

تضاءلت فرص القائم بأعمال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء لنيل دعم البرلمان من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب انتهاء المحادثات غير الناجحة بين حزب العمال الاشتراكيين وحزب يونيداس بوديموس اليساري المتطرف.

وقد صوت أعضاء البرلمان الإسباني أمس الثلاثاء ضد إبقاء سانشيز في منصبه، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من تقدم حزبه العمال الاشتراكيين في الانتخابات العامة التي جرت في 28 أبريل ولكن دون الحصول على أغلبية مطلقة.

بإجراء اقتراع ثان يوم الخميس، يحتاج سانشيز إلى دعم حزب يونيداس بوديموس للحصول على أغلبية بسيطة لتشكيل حكومة.

لكن المحادثات حول تحالف محتمل بين حزب العمال الاشتراكيين وحزب يونيداس بوديموس لم تحرز حتى الآن تقدما يذكر ، وفقًا لما ذكرته محطة "أر تي في إي" الحكومية الإسبانية وغيرها من وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر من الجانبين.

إذا رفض المشرعون سانشيز مرة أخرى في اقتراع يوم الخميس، يبدأ نوع من العد التنازلي: إذا لم يكن لدى إسبانيا حكومة جديدة في غضون شهرين من الجولة الأولى من تصويت يوم الثلاثاء، يجب على الملك فيليب السادس تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ويشغل سانشيز منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ بداية يونيو 2018 ، بعد اقتراح بحجب الثقة عن سلفه المحافظ ماريانو راخوي.