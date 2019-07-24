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    واشنطن وبكين تستأنفان محادثاتهما التجارية الأسبوع المقبل في شنجهاي

    10:18 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    واشنطن وبكين تستأنفان محادثاتهما التجارية الأسبوع المقبل في شنجهاي

    واشنطن وبكين تستأنفان محادثاتهما التجارية

    نيويورك - (د ب أ):

    أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والصين سوف تستأنفان محادثاتهما التجارية المباشرة الأسبوع المقبل في شنجهاي.

    وقال البيت الأبيض في بيان إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سوف يتوجهان إلى شنجهاي لإجراء محادثات يوم 30 يوليو.

    وسيقود المحادثات من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي.

    وقد أعرب وزير الخزانة الأمريكي عن تفاؤله ولكنه قال في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن هناك الكثير من القضايا التي يجب حلها.

    وسيمثل هذا الاجتماع الذى يستمر يومين أول مفاوضات تجارية مباشرة بين البلدين منذ انهيار المحادثات فى مايو.

    وقد وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هدنة في الحرب التجارية المستمرة بين بلديهما عندما التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو الماضي.

    المحادثات التجارية واشنطن بكين شنجهاي

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