مقتل بريطانيين اثنين جراء تحطم طائرتين في جبال الألب الفرنسية

دين-لي-بين - (د ب أ):

لقي بريطانيان حتفهما جراء تحطم طائرتين صغيرتين في جبال الألب الفرنسية.

وأعلنت رئاسة السلطات المحلية في منطقة دين-لي-بين، جنوبي فرنسا اليوم الأربعاء، أن حادث الطائرتين الحائزتين على تصريح الطيران من بريطانيا وقع في واد يقع على مسافة غير بعيدة عن منطقة لارش القريبة من الحدود الفرنسية-الإيطالية.

ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث، وما إذا كانت الطائرتان قد اصطدمتا ببعضهما البعض.

وكان القتيلان 18 عاما و37 عاما يجلسان معا في إحدى الطائرتين فيما كان الطائرة الأخرى تقل طيارا نجا بإصابات طفيفة.