وزير الطاقة الإسرائيلي يشارك في منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة

القاهرة - (د ب أ):

وصل وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس إلى القاهرة اليوم الأربعاء قادما على رأس وفد من تل أبيب في زيارة لمصر تستغرق يومين يشارك خلالها في فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط التي تبدأ غدا الخميس.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المنتدى وزراء الطاقة في مصر وإيطاليا واليونان وقبرص وفلسطين والأردن وإسرائيل إلى جانب ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي .

ويبحث المنتدى لوجيستيات نقل الغاز بين الدول الأعضاء للتسييل وكذلك للدول المستوردة وبحث زيادة الإنتاج واستكمال ما تم في الاجتماع الذى عقد في الربع الأول من العام الحالي لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) وذلك بناء على دعوة طارق الملا "وزير البترول المصري.

واتفقت مصر وقبرص واليونان على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ويكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.