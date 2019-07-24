حول العالم في 24 ساعة: بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها فوز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الثلاثاء بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.