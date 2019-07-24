حول العالم في 24 ساعة: بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها فوز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الثلاثاء بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.
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