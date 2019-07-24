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    حول العالم في 24 ساعة: بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

    01:00 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    حول العالم في 24 ساعة: بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

    بوريس جونسون

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها فوز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الثلاثاء بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

    بوريس جونسون الجيش الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي وزيرة الجيوش الفرنسية

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