وزيرة الجيوش الفرنسية تشارك في احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو

باريس - (أ ش أ):

شاركت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ، في الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية بباريس مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952.

و حضر الاحتفال-الذي أقيم بمنزل سفير مصر بفرنسا و مندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو السفير إيهاب بدوي- نخبة من كبار المسؤولين بالدولة الفرنسية من شخصيات سياسية و برلمانية و ثقافية، بالإضافة إلى رموز الجالية المصرية و ممثلي وسائل الإعلام.

يشار إلى أن احتفال السفارة المصرية بباريس هذا العام بثورة 23 يوليو يأتي مع احتفاء مصر و فرنسا بالعام الثقافي المشترك في 2019 للتأكيد على الروابط التاريخية بينهما.