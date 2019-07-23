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وزيرة الجيوش الفرنسية تشارك في احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو

08:48 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
وزيرة الجيوش الفرنسية تشارك في احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو

وزيرة الجيوش الفرنسية

باريس - (أ ش أ):

شاركت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ، في الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية بباريس مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952.

و حضر الاحتفال-الذي أقيم بمنزل سفير مصر بفرنسا و مندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو السفير إيهاب بدوي- نخبة من كبار المسؤولين بالدولة الفرنسية من شخصيات سياسية و برلمانية و ثقافية، بالإضافة إلى رموز الجالية المصرية و ممثلي وسائل الإعلام.

يشار إلى أن احتفال السفارة المصرية بباريس هذا العام بثورة 23 يوليو يأتي مع احتفاء مصر و فرنسا بالعام الثقافي المشترك في 2019 للتأكيد على الروابط التاريخية بينهما.

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فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية ثورة 23 يوليو السفارة المصرية

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