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    ترامب: إيران لم تحتجز أي عملاء للاستخبارات الأمريكية

    04:28 م الإثنين 22 يوليه 2019
    ترامب: إيران لم تحتجز أي عملاء للاستخبارات الأمريكية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    نيويورك - (د ب أ):

    أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين أن التقارير التي تتحدث عن احتجاز إيران لعملاء للاستخبارات المركزية الأمريكية "كاذبة تماما".

    ووصف هذه التقارير بأنها تمثل "المزيد من الأكاذيب والدعاية التي تصدر عن نظام ديني فاشل وليس لديه فكرة عما يفعله".

    وأضاف :"الاقتصاد ميت، والوضع سيزداد سوءا. إيران في فوضى تامة".

    وكان مدير الإدارة العامة لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيراني قال في وقت سابق اليوم إن طهران فككت شبكة عميلة للاستخبارات الأمريكية واحتجزت 17 عميلا، جميهم إيرانيون. وذكر أن أحكاما تصل للإعدام صدرت على بعضهم.

    كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو علق في وقت سابق على الإعلان الإيراني، بالقول :"لإيران تاريخ من الكذب".

    ترامب الاستخبارات الأمريكية تويتر

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