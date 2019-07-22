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مصرع 32 في عواصف رعدية تضرب ولاية هندية

08:33 ص الإثنين 22 يوليه 2019
مصرع 32 في عواصف رعدية تضرب ولاية هندية

عواصف رعدية

نيودلهي- (أ ش أ):

لقي ما لا يقل عن 32 شخصًا مصرعهم، وأصيب العشرات، اليوم الاثنين، جراء العواصف الرعدية التي ضربت أجزاء من ولاية أوتار براديش الهندية.

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت في إحداث الفوضى في العديد من ولايات البلاد، بما في ذلك ولايتي بيهار وآسام.

وأعرب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث عن حزنه لسقوط قتلى، وأعلن تخصيص تعويض قدره 400 ألف روبية لعائلات الضحايا.

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عواصف رعدية ولاية أوتار براديش الهند

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