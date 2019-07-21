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    السودان: النائب العام يتسلّم نتائج التحقيق في فضّ اعتصام الخرطوم

    01:13 م الأحد 21 يوليه 2019
    السودان: النائب العام يتسلّم نتائج التحقيق في فضّ اعتصام الخرطوم

    السودان

    القاهرة- (مصراوي):

    يتسلّم النائب العام السوداني، الأحد، نتائج التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم التي وقعت يوم 3 يونيو الماضي، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

    وتضم لجنة التحقيق التي شُكّلت في 4 يونيو الماضي، بموجب قرار النائب العام السوداني، رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.

    وكانت اللجنة استجوبت طيلة فترة عملها 20 شاهدًا، كما تسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام. وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو الماضي 61 قتيلًا، فيما تُقدّر منظمات غير حكومية العدد ما لا يقل عن 128 قتيلًا.

    كان تحالف إعلان قِوى الحرية والتغيير حمّل المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام.

    والجمعة، أقر رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان، بأن "ضباطًا كبارًا" تورطوا في أحداث 3 يونيو، غير أنه نفى في تصريحات إعلامية أن تكون قد صدرت تعليمات من قادة المجلس بفضّ الاعتصام.

    السودان فضّ اعتصام الخرطوم النائب العام السوداني

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