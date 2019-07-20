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    خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري بالفوز في أمم أفريقيا

    09:27 م السبت 20 يوليو 2019
    خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري بالفوز في أمم أفريقيا

    الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    الجزائر - أ ش أ

    تلقى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه خلاله بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي أقيمت بمصر.

    وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت، إن الملك سلمان بن عبد العزيز هنأ الرئيس بن صالح والشعب الجزائري على الانتصار الكبير الذي أحرزه المنتخب الجزائري بالفوز بكأس أمم إفريقيا في دورتها الثانية والثلاثين بمصر.

    وأضاف البيان أن خادم الحرمين الشريفين أكد - للرئيس الجزائري - أن هذا الانتصار والفوز ليس فقط للجزائر بل هو انتصار وفخر لكافة الأمة العربية.

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    سلمان بن عبد العزيز آل سعود عبد القادر بن صالح أمم أفريقيا

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