خادم الحرمين يهنئ الرئيس الجزائري بالفوز في أمم أفريقيا

الجزائر - أ ش أ

تلقى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه خلاله بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي أقيمت بمصر.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت، إن الملك سلمان بن عبد العزيز هنأ الرئيس بن صالح والشعب الجزائري على الانتصار الكبير الذي أحرزه المنتخب الجزائري بالفوز بكأس أمم إفريقيا في دورتها الثانية والثلاثين بمصر.

وأضاف البيان أن خادم الحرمين الشريفين أكد - للرئيس الجزائري - أن هذا الانتصار والفوز ليس فقط للجزائر بل هو انتصار وفخر لكافة الأمة العربية.