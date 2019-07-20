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    بعد توقيف مصريين بالمطارات.. "الخارجية" تحذر المسافرين لأوروبا من خطأ شائع

    06:33 م السبت 20 يوليه 2019
    بعد توقيف مصريين بالمطارات.. "الخارجية" تحذر المسافرين لأوروبا من خطأ شائع

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة – مصراوي:

    تشدد وزارة الخارجية على ضرورة التزام المواطنين بالقواعد الخاصة بمنطقة "الشنجن"، والتأكد من أن منفذ الدخول للاتحاد الأوروبي هو ذات الدولة التي أصدرت التأشيرة من خلال سفارتها بالقاهرة.

    يأتي هذا بعد متابعة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لحالات توقيف بعض المواطنين بمطارات أوروبية، ورفض تأشيرات "الشنجن"، التي حصلوا عليها من سفارات دول أوروبية ليست هي المقصد الأساسي لهم، بعد إيهامهم بإمكانية الحصول على تأشيرة "شنجن" من خلال أي سفارة أوروبية دون التقيد بالحصول عليها من سفارة الدولة التي يرغبون بالسفر إليها.

    وتحذر وزارة الخارجية من الإخلال بقواعد دخول منطقة "الشنجن"، وهو الأمر الذي سيترتب عليه توقيف المواطنين المخالفين لهذه القواعد بمطار الوصول، وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، وإعادتهم إلى البلد التي قدموا منها مرة أخرى.

    الخارجية المصرية المسافرين للخارج القطاع القنصلي

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