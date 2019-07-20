مقتل ثلاثة أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة في ألمانيا

بروخزال- (د ب أ):

سقطت طائرة صغيرة اليوم السبت في مدينة بروخزال بولاية بادن-فورتمبرج الواقعة في جنوب غرب ألمانيا.

وبحسب البيانات الأولية للشرطة، أودى الحادث بحياة ثلاثة أفراد.

وأضافت الشرطة أن الطائرة اصطدمت بواجهة متجر لمواد البناء.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، وما إذا كان هناك مصابون.

وبحسب البيانات، تم إخلاء المتجر الذي يقع على مقربة من مطار بروخزال، كإجراء احترازي.

يُذكر أن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة جبال الألب بولاية تيرول النمساوية على الحدود مع ألمانيا مساء أول أمس الخميس.

وأعلنت الشرطة النمساوية أمس الجمعة انتشال ثلاثة جثامين من البقايا المتفحمة للطائرة الصغيرة المسجلة في ألمانيا.

وحتى الآن، توصل المحققون إلى أن الطائرة أقلعت من مطار مونتيشياري في شمال إيطاليا بالقرب من بريسكيا وأنها كانت متجهة إلى بلدة شفيبيش هال جنوبي ألمانيا.

واصطدمت الطائرة بجبل بالقرب من إنسبروك، على ارتفاع 2300 ، لأسباب غير معلومة واشتعلت فيها النيران.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يلتزم الطيار بمسارات الطيران المحددة له.

وبحسب بيانات السلطات الألمانية، ينحدث الضحايا الثلاثة من ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية.