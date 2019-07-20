أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

الرئيس الفنزويلي يتهم الاتحاد الأوروبي بـ "ابتزاز" بلاده

08:30 ص السبت 20 يوليو 2019
الرئيس الفنزويلي يتهم الاتحاد الأوروبي بـ "ابتزاز" بلاده

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

كراكاس - (أ ش أ):

رفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو الخضوع لما وصفه "الابتزاز" من جانب الاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات جديدة على كاراكاس في حال لم تنجح المفاوضات بين الحكومة والمعارضة .

وقال مادورو في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن " فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أرادت ممارسة الابتزاز، واصفا تصريحاتها بأنها (شائنة وغير معقولة) ".

وأضاف أن "فنزويلا لن تقبل الضغط أو الابتزاز من أي جهة"، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمقاومة أي ابتزاز سواء كان مصدره الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة .

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد بتوسيع العقوبات على فنزويلا ما لم تتوصل المحادثات بين الحكومة والمعارضة إلى "نتائج ملموسة"، مطالبا حكومة الرئيس مادورو بوقف انتهاكات حقوق الإنسان .

وأعلنت موجيريني أنه " في حال لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في المفاوضات الجارية، فإن الاتحاد الأوروبي سيوسع إجراءاته العقابية على كاراكاس" .

وأعلن وفدا حكومة الرئيس مادورو والمعارضة يوم الخميس الماضي أنهما أحرزا تقدما في محادثاتهما بهدف حل الأزمة السياسية في فنزويلا .

هذا المحتوى من

نيكولاس مادورو الاتحاد الأوروبي كراكاس فيدريكا موجيريني ابتزاز الولايات المتحدة

الخبر التالى:

​​مقتل 24 وإصابة 17 مسلحًا من طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان