حول العالم في 24 ساعة: إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في هرمز

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز بالخليج العربي.