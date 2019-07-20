حول العالم في 24 ساعة: إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في هرمز
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز بالخليج العربي.
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