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حول العالم في 24 ساعة: إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في هرمز

01:00 ص السبت 20 يوليه 2019
حول العالم في 24 ساعة: إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في هرمز

القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز بالخليج العربي.

أزمة مضيق هرمز احتجاز ناقلة نفط بريطانيا إيران واشنطن الخليج العربي

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