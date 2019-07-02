  • عاجل:"مع إضافة العلاوات".. المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    اليابان تدعو إيران إلى تخفيض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب

    06:39 م الثلاثاء 02 يوليو 2019
    اليابان تدعو إيران إلى تخفيض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب

    وزير الخارجية الياباني تارو كونو

    طوكيو - (أ ش أ)

    دعا وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم /الثلاثاء/ إيران إلى عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

    وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن دعوة كونو جاءت ردًا على إعلان إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

    ونقلت الإذاعة عن كونو قوله: " من المؤسف للغاية أن حجم مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاق مع القوى الكبرى"، مضيفًا : " لا أعلم إذا كان ذلك الانتهاك مؤقتًا أم لا".

    وقال إن اليابان ستواصل حث إيران على عدم زيادة مخزونها والامتناع عن زيادة تركيز اليورانيوم بشكل أكبر.

    هذا المحتوى من

    تارو كونو وزارة الخارجية اليابانية اليابان اليورانيوم إيران

    الخبر التالى:

    وزير خارجية لبنان: الفتنة "الدرزية – المسيحية"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان