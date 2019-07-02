مُصمم أزياء عالمي.. من هو آخر أبناء حاكم الشارقة الذكور الذي توفي في لندن؟

القاهرة- (مصراوي):

توفي، أمس، آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة الإماراتي، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، أثناء تواجده في بريطانيا عن عُمر ناهز 39 عامًا.

وُلِد القاسمي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، عام 1980، وفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ورغم دراسته الهندسة المعمارية، إلا أنه اتجه إلى عالم الأزياء واشتُهِر بوصفه مصمم أزياء عالمي. وفي مقابلة صحفية قبل سنوات، قال القاسمي إن والده الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، دعم شغفه الفني منذ صغره.

وعندما كان في الـ9 من عمره فاز بمنحة دراسية في الفن، وغادر على إثرها إلى بريطانيا، وقضى معظم حياته متنقلًا بينها والشارقة، ليوازن شغفه بالعمارة في مجلس التخطيط الحضري بالشارقة، وبيت الأزياء القاسمي، وفق صحيفة "الإمارات اليوم".

وعمل القاسمي في مجال تصميم الأزياء الرجالية، وكان أول مصمم عربي يشارك في فعاليات "أسبوع لندن للأزياء الرجالية" ببريطانيا، وكانت تصاميمه تثير الانتباه والإعجاب، بحسب المتابعين، لأنه كان يمزج في تصاميمه بين الحياة البدوية والمعاصرة.

كما شارك القاسمي في "أسبوع الموضة بباريس" كأول مصمم خليجي يشارك في عرض تصاميمه لخريف عام 2010 في أحد أكبر دور العرض العالمية. وذكرت بعض تقارير الموضة أنه قدّم تصاميم من أزيائه للعديد من المشاهير والنجوم العالميين والأوروبيين مثل الليدي جاجا، وفلورتس ويلج، وشيريل كول.

وتقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارًا من وقت وصول جثمان القاسمي والصلاة عليه.

كان القاسمي آخر الأبناء الذكور من نسل حاكم الشارقة، بعد وفاة نجله الشيخ محمد عام 1999.

ولحاكم الشارقة 4 بنات، بينما يتولى ولاية العهد الإمارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.