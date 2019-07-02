تكليف تربش لرئاسة البرلمان الجزائري لـ15 يوماً

القاهرة - مصراوي:

أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في الجزائر بأن رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، قدم استقالته، الثلاثاء، وقد تم تكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوماً.

وقد تم الإعلان عن شغور منصب رئيس البرلمان بعد استقالة رئيسه معاذ بوشارب.

وكانت الخلافات قد سيطرت على نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان الجزائري، وبرزت مؤشرات انقسام وبوادر انشقاق واضحة في صفوف الكتلة البرلمانية، بعد ظهور جناحين، أحدهما يؤيد رئيس مجلس النواب، معاذ بوشارب، والآخر يعارض بقاءه في منصبه ويطالبه بالرحيل.

وأصبح الخلاف معلناً بعد حادثة اقتحام مكتب بوشارب من طرف عدد من النواب لمطالبته بالتنحي من منصبه.

وقوبلت هذه الخطوة بغضب شديد من طرف مجموعة برلمانية نددت بهذه الممارسات وأعلنت دعمها لبوشارب، وكشفت عن وجود جناحين داخل تشكيلة الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير.

وأكدت المجموعة الموالية لبوشارب، في بيان، تبرؤها التام من تلك التصرفات، التي "تستهدف استقرار المؤسسة التشريعية"، بتخطيط ممن أسموها "مجموعة معروف بولائها وتأييدها لمثل هذه المهام المشينة"، كما حملتهم المسؤولية الكاملة في محاولات تشتيت وتقسيم الكتلة البرلمانية للحزب.