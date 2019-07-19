إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية تديرها بريطانيا في هرمز

القاهرة – مصراوي:

أكد مسؤول أمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني، يحتجز ناقلة نفط تديرها بريطانيا، وترفع علم ليبريا، في مضيق هرمز، بعد ساعات من احتجاز ناقلة نفط بريطانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن على علم بالتقارير عن احتجاز قوات إيرانية لناقلة نفط بريطانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

فيما أكد البيت الأبيض، ردًا على تقارير احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، أنه سيعمل مع حلفاؤه للتصدي لسلوكيات إيران الخبيثة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز بالخليج العربي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

فيما أكدت المملكة المتحدة أنها تنظر في تقارير احتجاز إيران ناقلة النفط، في مياه الخليج العربي، بمضيق هرمز.

وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية، منذ أيام، في جبل طارق، بسبب تهريب الوقود إلى سوريا، وهو ما يتنافى مع العقوبات الدولية.

وأكدت إيران أنها سترد بالمثل على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، حال لم تفرج عنها السلطات البريطانية.