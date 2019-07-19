النرويج: الحكومة والمعارضة الفنزويليتان تواصلان المحادثات

بوجوتا - (د ب أ):

تواصل الحكومة والمعارضة الفنزويلتان المحادثات التي توسطت فيها النرويج، حسبما أعلنت الحكومة في أوسلو.

وقالت الحكومة النرويجية في بيان أن الهدف هو العمل بشكل متواصل و"بأسرع وقت ممكن".

وأضافت الحكومة: "نشدد على الحاجة إلى أن تكون الأطراف حذرة قدر المستطاع في تصريحاتها وبياناتها المتعلقة بالعملية".

وأضافت الحكومة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس أنه من المهم "منح الأطراف المساحة الضرورية للمضي قدما في مناخ بناء وأن يحترم الجميع سرية العملية".

وقال وزير الإعلام النرويجي الفنزويلي، خورخي رودريجيز، في تغريدة: "نواصل الحوار ونؤكد على أننا يجب أن نحترم بالكامل الخطوط الإرشادية الموضوعة. ونحث الجميع على الاعتناء بهذه الجهود التفاوضية بين الفنزويليين".

تجري حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة برئاسة خوان جوايدو محادثات في باربادوس منذ الشهر الجاري.

وفاز مادورو، الذي تسبب في أزمة اقتصادية هائلة، بفترة ولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل أجريت العام الماضي. وأعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في يناير الماضي، وفاز بدعم عشرات الدول لحملته من أجل الإطاحة بمادورو.

كان ممثلو الحكومة والمعارضة قد عقدوا جولة واحدة من المحادثات في أوسلو في أيار/مايو الماضي. وفي ذلك الوقت، أبدت المعارضة القليل من الاهتمام بالتفاوض مع الحكومة، مؤكدة أن الحل الوحيد هو استقالة مادورو وإجراء انتخابات جديدة.