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    مقتل زوجين وطفليهما في جريمة عنف أسري قرب مدينة زيوريخ

    12:11 م الجمعة 19 يوليو 2019
    مقتل زوجين وطفليهما في جريمة عنف أسري قرب مدينة زيوريخ

    الشرطة السويسرية

    فيينا- (د ب أ):

    قالت الشرطة السويسرية إنه عثر على رجل وزوجته وطفليهما مقتولين داخل شقتهم بالقرب من مدينة زيوريخ.

    ورجحت الشرطة اليوم الجمعة أن الرجل قتل زوجته وطفليه ثم انتحر.

    وعثر على جثث الأربعة في وقت متأخر أمس الخميس في شقة بمدينة "آلوفترن ام آلبيس"، بعدما أبلغت امرأة الشرطة عن قلقها إزاي غياب زميلتها عن العمل.

    ولم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث، ولكن الشرطة تعتقد أن الرجل الذي يبلغ من العمر 53 عاما، أقدم على قتل زوجته البالغة من العمر 51 عاما أولا. ويعتقد محققون إنه انصرف بعد ذلك إلى قتل الطفلين، وعمرهما 7 و9 سنوات، قبل أن ينهي حياته.

    ولم تعلن الشرطة في مدينة زيوريخ بعد الطريقة التي قتل بها الأربعة.

    الشرطة السويسرية مدينة زيوريخ فيينا

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