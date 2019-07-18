تخلى عن عرشه لأجلها.. ملك ماليزيا السابق يطلق زوجته الحسناء بالثلاثة.. والسبب

القاهرة - مصراوي:

بعد حفل زواج أسطوري وتخلِّيه عن عرشه في سبيل حبها، طلَّق ملك ماليزيا السابق، سلطان محمد الخامس (50 عاماً)، زوجته ملكة الجمال الروسية ريانا أوكسانا فويفودينا (27 عاماً)، بعد أسابيع فقط من ولادة ابنهما و8 أشهر من زواجهما.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء الأربعاء، عن صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، أنه تم تسجيل الطلاق نهائياً في الأول من يوليو الجاري.

وتشير شهادة الطلاق، التي تحمل شعار ولاية كلنتن، إلى أن الملك السابق طلق زوجته ثلاث طلقات، وهو ما يعني صعوبة زواجهما مرة أخرى، بحسب الشريعة الإسلامية.

وأشارت "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه في 9 يونيو الماضي، كتبت ملكة جمال روسيا السابقة، على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً غامضاً، قالت فيه: "الرجل الذي يحب حقاً زوجته سيفعل أي شيء من أجلها، الحب والاهتمام هما أساس العلاقة القوية والصحيحة"، مضيفة: "الزوج الصالح سيدعم زوجته دائماً، وسيكون لطيفاً معها".

لكن الصحيفة لفتت إلى أن "محمد الخامس" قرر تطليق زوجته بعد أن شاهد صوراً ساخنة لها خلال مشاركة سابقة في أحد البرامج الترفيهية الروسية.

وأُذهل الماليزيون بحفل زفاف ملك ماليزيا السابق، على ملكة جمال روسيا، والذي جرى بموسكو في نوفمبر الماضي، وتكلف نحو 30 مليون دولار.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش بماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

تقارير إعلامية روسية ذكرت أن أوكسانا فويفودينا تعرفت على الملك، خلال حفل كبير، بقاعة بارفيخا الموسيقية في موسكو.

واعتنقت أوكسانا الإسلام في أبريل 2018، أي قبل الزواج بالملك الماليزي المتنحي، واسمه بالكامل تينغو محمد فارس بترا ابن سلطان إسماعيل بترا.

بعد ذلك، تركت ملكة جمال موسكو السابقة عملها في مجال عروض الأزياء، وغيَّرت اسمها من أوكسانا فويفودينا إلى ريحانة أوكسانا جورباتينكو.

وكانت أوكسانا في الـ22 من عمرها فقط عندما فازت في مسابقة جمال موسكو 2015، وقد هزمت 32 متسابقة تنافسن معها في المسابقة.