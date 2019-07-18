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    الشرطة الألمانية تشن عمليات أمنية ضد إسلاميين غربي البلاد

    07:43 ص الخميس 18 يوليه 2019
    الشرطة الألمانية تشن عمليات أمنية ضد إسلاميين غربي البلاد

    الشرطة الألمانية _أرشيفية

    كولونيا(ألمانيا) - (د ب أ):

    نفذت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، عمليات مداهمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ضد أشخاص من دوائر إسلامية أعلن أنهم يشكلون خطرا محتملا على العامة.

    وقالت الشرطة إن محل التركيز في تلك المداهمات كان على شقة في بلدة دورين، كما تم أيضا تفتيش مساكن في كولونيا. وجاءت المداهمات بعد بلاغات تلقتها قوات الأمن.

    وبحثت الشرطة عن أدلة ملموسة على هجوم محتمل قد يتم التخطيط له.

    وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر بالشرطة أنه تم التحفظ على رجلين لاستجوابهما في دورين. وربما كان الرجلان يريدان تنفيذ هجوم.

    ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد.

    الشرطة الألمانية عمليات أمنية الأرهاب ولاية شمال الراين

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