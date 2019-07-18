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    لافروف بشأن إدلب: نسعى إلى حل لا يضر بالمدنيين

    02:24 ص الخميس 18 يوليه 2019
    لافروف بشأن إدلب: نسعى إلى حل لا يضر بالمدنيين

    سيرجي لافروف

    موسكو - (أ ش أ):

    صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء، أنه يتم بحث حلول بشأن إدلب السورية لا تضر بالمدنيين هناك.

    وقال لافروف تعليقاً على الوضع في إدلب السورية: "لا يمكننا أن نتسامح إلى ما لا نهاية مع تواجد عشرات الآلاف من المتشددين المتطرفين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وسنبحث في الوقت نفسه، عن حل لا يضر بالسكان المدنيين"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

    وأضاف الوزير الروسي، في مقابلة صحفية، أن القضاء على بؤرة الإرهاب في سوريا يعتبر من مصلحة الاتحاد الأوروبي، لأنه سيخفض مستوى التهديد الإرهابي القادم من المنطقة، ويقلل من تدفق المهاجرين.

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    سيرجي لافروف إدلب سوريا الإرهاب

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