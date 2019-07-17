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    البيت الأبيض: لن نسلم تركيا مقاتلات "إف 35" ولكن تعاوننا مستمر

    08:40 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    البيت الأبيض: لن نسلم تركيا مقاتلات "إف 35" ولكن تعاوننا مستمر

    ترامب واردوغان

    القاهرة – مصراوي:

    قال متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إن تسليم تركيا مقاتلات "إف 35" الأمريكية سيكون مستحيلا بسبب شراء أنقرة لمنظومة "إس 400" الدفاعية الصاروخية الروسية.

    ونقلت وكالة فرانس برس هم المتحدث قوله إن الولايات المتحدة على الرغم من ذلك سوف تستمر في التعاون بشكل مكثف مع تركيا على الرغم من مخاوف حلف الناتو.

    ويأتي ذلك بعد إصرار تركيا على شراء المنظومة الصاروخية الروسية، وبدء عملية تسلمها بالفعل، على الرغم من المعارضة الأمريكية العلنية للأمر.

    واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صفقة المنظومة الصاروخية هي الأهم في تاريخ تركيا، معتبرًا أنها حماية للأمن القومي التركي.

    طائرات اف 35 صواريخ اس 400 تركيا البيت الأبيض

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