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    روسيا: واشنطن تخطط لزيادة عدد موظفي الشركات العسكرية الخاصة في سوريا

    05:24 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    روسيا: واشنطن تخطط لزيادة عدد موظفي الشركات العسكرية الخاصة في سوريا

    المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخار

    موسكو - (أ ش أ)

    اتهمت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قيادة القوات المسلحة الأمريكية بالتخطيط لزيادة عدد موظفي الشركات العسكرية الخاصة في المناطق الشمالية من سوريا.

    وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، "إن قيادة القوات المسلحة الأمريكية تتصرف بشكل غريب وتخطط لزيادة عدد موظفي الشركات العسكرية الخاصة في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، وذلك في ظل حديثها عن تقليص القوات الأمريكية في هذا البلد".

    وأضافت أن عدد موظفي الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة في سوريا يتجاوز 4 آلاف شخص، حيث وصل 540 شخصًا من هؤلاء إلى سوريا، في النصف الثاني من يونيو الماضي، موضحة أن المهام الرئيسية للشركات الأمريكية العسكرية الخاصة هي تدريب القوات القتالية الموالية لواشنطن ورجال أمن لحماية منشآت النفط والغاز.

    يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة دون تحديد موعد زمني.

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