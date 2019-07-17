بينهم نائب القنصل.. مقتل 3 دبلوماسيين أتراك في أربيل

القاهرة- (مصراوي):

قُتِل ما لا يقل عن 3 دبلوماسيين أتراك، الأربعاء، في إطلاق نار بمدينة أربيل عاصمة الإقليم، حسبما قال مسؤولان أمنيان في إقليم كردستان العراق لرويترز.

وذكر التلفزيون العراقي أن نائب القنصل التركي وثلاثة من مرافقيه قتلوا داخل أحد المطاعم في أربيل، جراء هجوم بإطلاق ناري، فيما جُرِح 4 أشخاص آخرين في الموقع.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، مقتل موظف في القنصلية التركية بإطلاق في "هجوم مُسلح جبان"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "نواصل جهودنا مع السلطات العراقية والسلطات المحلية (في إقليم كردستان العراق) للعثور سريعا على المسؤولين عن الهجوم".

وتوافدت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم الذي وقع فيه الحادث.

وأفادت قناة "العربية" السعودية بأن قوات الأمن في أربيل تُلاحق المتورطين بإطلاق النار على نائب القنصل العام التركي.

وقال ضابط في شرطة أربيل، طالبًا عدم كشف هويته، لـ"العربية"إن شخصًا واحدًا على الأقل نفذ الهجوم ولاذ بالفرار، فيما أشار شهود عيان إلى نشر حواجز أمنية في المكان وفي محيط منطقة عين كاوه، التي تعتبر مركزًا للمطاعم في أربيل.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، نفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، ديار دنير، أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.