أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

العراق: التحالف الدولي يقتل إرهابيين اثنين في محافظة نينوى

11:03 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
العراق: التحالف الدولي يقتل إرهابيين اثنين في محافظة نينوى

قوات الأمن العراقية

بغداد - (أ ش أ)

أعلن الأمن العراقي عن قيام التحالف الدولي بقتل إرهابيين اثنين في محافظة نينوى شمال البلاد.

وقال الأمن - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة - إن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين داخل نفق غرب صخيريات ضمن محافظة نينوى.

وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عناصر من التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

هذا المحتوى من

قوات الأمن العراقية العراق بغداد نينوى الإرهاب التحالف الدولي

الخبر التالى:

توتر في مياه الخليج.. أبرز حوادث الاعتداء على ناقلات النفط بالمنطقة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان