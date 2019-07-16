ترامب: هناك تقدم في ملف إيران ولا نريد تغيير النظام

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران تريد التحدث مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن سوف "ترى ما سيحدث".

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أكد، بحسب قناة الحرة الأمريكية، أن الإيرانيين قالوا إنهم مستهدون للتفاوض حول برنامجهم الصاروخي.

وتابع دونالد ترامب في تصريحاته إن الولايات المتحدة لا ترغب في تغيير النظام الإيراني، مضيفًا أن هناك تقدمًا فيما يتعلق بملف طهران.

لكن عاد وأكد أن واشنطن تريد من إيران أن تخرج من اليمن، وذلك في ظل دعم طهران لجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء بعد تمرد على الرئيس المعترف به دولية عبدربه منصور هادي.