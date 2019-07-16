أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

ترامب: هناك تقدم في ملف إيران ولا نريد تغيير النظام

07:10 م الثلاثاء 16 يوليو 2019
ترامب: هناك تقدم في ملف إيران ولا نريد تغيير النظام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران تريد التحدث مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن سوف "ترى ما سيحدث".

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أكد، بحسب قناة الحرة الأمريكية، أن الإيرانيين قالوا إنهم مستهدون للتفاوض حول برنامجهم الصاروخي.

وتابع دونالد ترامب في تصريحاته إن الولايات المتحدة لا ترغب في تغيير النظام الإيراني، مضيفًا أن هناك تقدمًا فيما يتعلق بملف طهران.

لكن عاد وأكد أن واشنطن تريد من إيران أن تخرج من اليمن، وذلك في ظل دعم طهران لجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء بعد تمرد على الرئيس المعترف به دولية عبدربه منصور هادي.

دونالد ترامب الولايات المتحدة إيران وزارة الخارجية الأمريكية

الخبر التالى:

أمريكا تدرج قياديين اثنين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمة الإرهاب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان