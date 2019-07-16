سفير إيطاليا بالقاهرة: نستثمر في رأس المال البشري من أجيال مصر الشابة

القاهرة- أ ش أ:

قال جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة إن بلاده تستثمر في رأس المال البشري من الأجيال الشابة في مصر موضحا أن الابتكار أحد المجالات التي سوف تستفيد من اتفاقية القرض الميسر التي وقعت عليها مصر وإيطاليا في ديسمبر الماضي والتي يتم بمقتضاها توفير 45 مليون يورو بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الليلة الماضية في لقائه مع رواد الأعمال المصريين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار سلسلة من الفعاليات التي تقام تحت عنوان " المواهب الشابة " بالتعاون مع مجلة "احكي" .

وقال " إن السفارة الإيطالية تتعاون مع السلطات المصرية لتعزيز تطلعات الشباب المصري إلي الإبداع والابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي"، مشيرا إلي أن الشاب المصري حسن توفيق هو أحد خريجي الجامعات الإيطالية ، وأنه استفاد من المنح الدراسية التي تمولها إيطاليا يتعاون حاليا مع السفارة لتأسيس جمعية الخرجين المصريين من الجامعات الإيطالية ، كما أنه نفذ مشروعا طموحا هو حاضنة للجمعيات الخيرية المصرية من خلال تبسيط إجراءات عملها والتزامها بالقوانين واللوائح .

وأوضح أن هذه الفعالية تعد الثانية ضمن سلسلة من الفعاليات أطلقت في أبريل الماضي تحت عنوان " المواهب الشابة " بهدف الترويج لمبادرات كثير من الشباب المصريين الذين يحققون أو يطمحون في تحقيق النجاح لمشروعاتهم ، لافتا إلي أن السفارة تعمل من خلال هذه الفعالية على تواصل الشباب المصريين مع المؤسسات المالية مثل البنوك وإلقاء الضوء علي الابتكارات وإبداعات هؤلاء الشباب الذين حصلوا علي تدريب في إيطاليا .

من جانبها ، قالت نيلي محمود مديرة الاتصالات ببنك " ايجي " (أحد البنوك الرائدة في مجال القروض والخدمات المصرفية عبر الإنترنت) "إن البنك أطلق برنامجا في السوق المصري يهدف إلي تقديم حلول غير بنكية لمساعدة الشباب المصريين الذين يحتاجون إلي الدعم التقني" ، مشيرة إلي البنك تعامل مع تعامل مع أكثر من ألف من رواد الشباب خلال العام ونصف العام الماضيين منذ إطلاق هذا المشروع .

وأضافت قائلة " إن رواد الأعمال من الشباب يواجهون عدة تحديات من بينها إيجاد فرق العمل المؤهلة ونقص المعلومات و الموارد المالية حيث يسعون للحصول علي تمويل يتخطي المتاح لدي البنوك" ، مشددة علي الحاجة إلي استفادة هؤلاء الشباب من تجارب رواد الأعمال الآخرين.

في سياق متصل ، قال الدكتور طه بكري مدير مؤسسة "حكيمة" ( واحدة من أكبر المؤسسات التى تعتمد على تطبيق الموبايل في عملها بمصر خاصة في المجال الصحي) " إنه أطلق مشروع " حكيمة " الذي يعمل علي اختيار أفضل الممرضات للعمل في المنازل في مصر والعمل علي تمكين النساء وكبار الممرضات أن يكن مستقلات" ، مشيرا إلي أن هذا المشروع يدعم رواد الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط ومساعدتهم علي بدء تنفيذ مشروعاتهم في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية .

وأوضح أنه تم اختيار مشروع "حكيمة " في العامين الماضين أحد أفضل عشرة مشروعات ريادة أعمال في أفريقيا والشرق الأوسط ، وفاز بجائزة عالمية حول تمكين المرأة ، مشيرا إلي أن المشروع يتوسع حاليا في نيجيريا ليشمل القارة الأفريقية ، ويستهدف شرق أوروبا و جنوب شرق آسيا في المستقبل.

بدوره، قال محمود حسن توفيق ، مدير مشروع " نت ساهم " إن المشروع يهدف إلي رقمنة مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات العاملة في النشاط الخيري في مصر علي الانترنت وكذلك تسهيل إيجاد المتبرعين لهذه الجمعيات ، مشيرا إلي أن هذا المشروع يتماشي مع مشروع الشمول المالي لمصر 2030 .