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    ترامب يرشح مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع

    09:58 م الإثنين 15 يوليو 2019
    ترامب يرشح مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع

    مارك إسبر

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن البيت الأبيض، الإثنين، ترشيح مارك إسبر بشكل رسمي لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي.

    وكان "إسبر" يتولى وزارة الدفاع بالوكالة خلفًا لباتريك شانهان.

    وإسبر عسكري أمريكي ولد في 18 يونيو 2019، وعيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائمًا بأعمال وزارة الدفاع بالإنابة، خلفًا لباتريك شاناهان القائم بالأعمال السابق، والمُنسحب من دائرة الترشيح لمنصب وزير الدفاع.

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