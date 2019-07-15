ترامب يرشح مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع

القاهرة – مصراوي:

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، ترشيح مارك إسبر بشكل رسمي لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي.

وكان "إسبر" يتولى وزارة الدفاع بالوكالة خلفًا لباتريك شانهان.

وإسبر عسكري أمريكي ولد في 18 يونيو 2019، وعيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائمًا بأعمال وزارة الدفاع بالإنابة، خلفًا لباتريك شاناهان القائم بالأعمال السابق، والمُنسحب من دائرة الترشيح لمنصب وزير الدفاع.