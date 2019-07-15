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التحالف العربي يستهدف تعزيزات حوثية في البيضاء باليمن

06:25 م الإثنين 15 يوليه 2019
التحالف العربي يستهدف تعزيزات حوثية في البيضاء باليمن

مقاتلات التحالف العربي

عدن - (أ ش أ)

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، تعزيزات لمليشيا الحوثي في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدد من الغارات الجوية تجمعا لآليات قتالية تابعة للمليشيا في جبل "اكبار" كانت في طريقها لتعزيز عناصرها، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا، بالإضافة إلي تدمير آليات وعربات تابعة لها.

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مقاتلات التحالف العربي مليشيا الحوثي محافظة البيضاء اليمن

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